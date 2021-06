Come vi abbiamo già raccontato, Disneyland Paris ha finalmente riaperto i battenti il 17 giugno, portando con sé grandi novità con l’inaugurazione di, il nuovissimo albergo a tema supereroi Marvel.

Siamo felicissimi di annunciare che siamo stati invitati a prendere parte all’inaugurazione dell’albergo per un fine settimana nel celebre parco per immergerci nel mondo dei supereroi Marvel.

Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel di Disneyland Paris ricorda una galleria d’arte newyorkese, un omaggio alla città di New York che ha dato i natali ai Supereroi Marvel e a molti degli artisti che li hanno creati. L’hotel ospita inoltre una delle più grandi collezioni di opere d’arte Marvel al mondo, con oltre 300 oggetti in mostra, inclusi pezzi esclusivi e mai visti prima, in collaborazione con più di 95 artisti Marvel Comics e Marvel Studios. Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel offre comfort moderni e servizi personalizzati celebrando la cultura e la vibrante energia di New York.

Ricordiamo che il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel fa parte di un’importante operazione di espansione che include anche l’attrazione Cars Route 66 Road Trip nel parco Walt Disney Studios e l’area tematica Avengers Campus (i lavori di quest’ultimo sono in corso).

