Il franchise di John Wick ha dato (e darà) vita a numerosi spin-off. Uno di questi è Ballerina con protagonista Ana de Armas che interpreta un’assassina intenzionata a vendicare la morte dei suoi genitori. Il film è prodotto da Basil Iwanyk, mentre Emerald Fennell (Una giovane donna promettente) si è occupata di riscrivere la sceneggiatura.

E proprio di Fennell e del suo contributo ha parlato Iwanyk in un’intervista con ScreenRant, come potete leggere a seguire:

Abbiamo assunto Emerald. Penso che Shay Hatten abbia scritto un’ottima sceneggiatura. È uno scrittore fantastico e quella era la sua prima sceneggiatura. Abbiamo coinvolto Ana e la promessa che le abbiamo fatto è sempre stata di coinvolgere una scrittrice donna. Non vogliamo un film d’azione in cui si prende semplicemente il personaggio maschile e lo si trasforma in una donna e va bene così. Volevo che questo personaggio fosse reale, femminile, che non fosse asessuato ma nemmeno oggettificato sessualmente.