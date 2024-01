Barbie di Greta Gerwig ha fatto la storia: abbiamo parlato ampiamente di tutti i record che ha battuto, di incassi e non solo. Ma nel 2023 solo il 16% dei 250 film più grandi e importanti sono stati diretti da donne. Nel 2022 erano il 18%. Numeri molto esigui, ovviamente.

Questa è l’analisi che è stata effettuata dal Center for the Study of Women in Television and Film alla San Diego State University.

Per quello che riguarda altri ruoli chiave dell’industria, le percentuali non sono più incoraggianti. Basandoci sempre sui 250 film più importanti troviamo il 26% di produttrici, il 24% di produttrici esecutive, il 21% di montatrici, il 17% di sceneggiatrici, il 14% di compositrici e il 7% di direttrici della fotografia.

Lo studio evidenzia come film con registe donne coinvolgano sempre più maestranze femminili rispetto a film con registi uomini. La differenza numerica è sostanziosa: 61% di sceneggiatrici contro il 9% o ancora 35% di montatrici contro il 18%.

I dati raccontano quindi che, per il momento, film di grande successo e chiacchieratissimi come Barbie di Greta Gerwig, Saltburn di Emerald Fennell o Priscilla di Sofia Coppola, non riescono (ancora) a cambiare le carte in tavole per le maestranze femminili.

FONTE: Variety

