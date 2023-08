Forse ricorderete che in Barbie, il film campione d’incassi di Greta Gerwig, c’è un divertente riferimento a Orgoglio e Pregiudizio, la miniserie TV della BBC del 1995 basata sull’immortale libro di Jane Austen che vede, nel cast, Jennifer Ehle nei panni di Elizabeth Bennet e Colin Firth in quelli di Fitzwilliam Darcy. La serie viene citata quando la Barbie stereotipo di Margot Robbie diventa la Barbie depressa, le cui peculiari caratteristiche, fra le quali quella di guardare di continuo la serie BBC di Orgoglio e Pregiudizio, ci vengono mostrate attraverso una pubblicità.

In onore a questo passaggio della pellicola, l’emittente inglese ha pubblicato un video per promuovere la presenza della serie su BBCiPlayer in cui Mr Darcy viene eletto vero e proprio antesignano di Ken.

Eccolo qua sotto:

Barbie è nei cinema italiani dal 20 luglio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

