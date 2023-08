Nel 2024 Barbie Beach House, ispirata al film di Greta Gerwig, arriverà nel Mattel Adventure Park a Glendale, in Arizona. La casa sulla spiaggia che abbiamo imparato a conoscere nel film con Margot Robbie e Ryan Gosling sta quindi per diventare realtà.

Il parco divertimenti Mattel ospiterà anche altre attrazioni basate sui giochi Mattel come le Hot Wheels e Il trenino Thomas.

Ha annunciato Julie Freeland, Senior Director of Global Location Based Entertainment alla Mattel, in una conferenza stampa:

Mattel Adventure Park è una fantastica opportunità di portare in vita i nostri amati marchi. La costruzione è in corso e sono stati fatti sostanziali progressi per dare ai fan di tutte le età una giornata di emozioni e nostalgia. Siamo entusiasti specialmente che le famiglie provino le montagne russe Hot Wheels Bone Shaker- un sogno divenuto realtà per ogni fan delle Hot Wheels.