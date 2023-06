Vogue ha pubblicato una lunga intervista a Jacqueline Durran, costumista di Barbie, il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling.

La costumista ha parlato di come sono stati creati gli abiti indossati da Barbie e da Ken nel corso della pellicola, mostrando non solo degli schizzi preliminari, ma anche le bambole che sono state fonte di ispirazione (come la Hot Skatin’ Barbie del 1994).

Quel che è certo è che il personaggio interpretato da Margot Robbie ha ricevuto tutte le attenzioni. “A nessuno importa di Ken, tutti vogliono giocare con Barbie” ha spiegato Durran. “Si adegua alle scelte stilistiche di Barbie e perciò anche lui cambia abiti, ma ha molte meno opzioni“.

Restando in tema Barbie, Kate McKinnon ha parlato al Kelly Clarkson Show della sua versione: “Avete mai avuto una Barbie che avete designato come quella a cui tagliare i capelli, bruciare i vestiti e su cui disegnare sopra? Ecco quella sono io“.

Il film sarà nelle sale italiane dal 20 luglio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures. Nel cast Margot Robbie, Ryan Gosling, Simon Liu, Will Ferrell. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Classifiche consigliate