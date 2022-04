Dopo il lancio della prima immagine di Margot Robbie nei panni della protagonista del film diin occasione della CinemaCon, sale l’attesa per il film di Greta Gerwig scritto da lei assieme a Noah Baumbach, in uscita il 21 luglio 2023.

E una delle domande che i fan hanno iniziato a porsi sempre più insistentemente è se nella colonna sonora ci sarà spazio per un iconico brano: Barbie Girl, la canzone del 1997 degli Aqua, vero tormentone della fine degli anni novanta e che tuttora è popolarissima, tanto che il video ha raggiunto il miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Ebbene, Variety ha chiesto a Ulrich Møller-Jørgensen, manager della frontrunner della band Lene Nystrøm, se sentiremo la canzone nel film, e la risposta è stata un secco “no”. Non è dato sapere il motivo, ma va ricordato che all’epoca dell’uscita del brano la Mattel fece causa alla MCA Records (ora parte di Universal Music) dopo che la canzone vendette 1.4 milioni di copie negli Stati Uniti e rimase in testa alla classifica inglese per un mese. I timori della multinazionale del giocattolo erano che i testi allusivi del brano (descritti nella causa come incentrati su una bambola Barbie promiscua che canta con una voce civettuola e una bambola Ken scostumata che risponde ‘baciami qui, toccami lì’) potessero danneggiare il brand. MCA Records rispose che era una parodia difesa dal Primo Emendamento, e intentò una contro-causa per diffamazione.

Nel cast del film, Margot Robbie sarà Barbie, Ryan Gosling sarà Ken e poi ci saranno anche Kate McKinnon, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Hari Nef, Michael Cera, Issa Rae. Will Ferrell sarà l’amministratore delegato dell’azienda di giocattoli al centro del film, della cui trama però non sappiamo ancora nulla.

Accanto a loro anche Kingsley Ben-Adir (Quella notte a Miami), Rhea Perlman (Cheers), Ncuti Gatwa (Sex Education), Emerald Fennell (Una donna promettente), Sharon Rooney (Dumbo), Scott Evans (Almost Love), Ana Cruz Kayne (Painkiller), Connor Swindells (Sex Education), Ritu Arya (Red Notice) e Jamie Demetriou (The Afterparty).

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!