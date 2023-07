In un’intervista con Smartless podcast, Greta Gerwig ha parlato della scelta di Ryan Gosling per interpretare Ken e ha ricordato come l’attore avesse find all’inizio la sua personale visione di chi fossero i Ken a Barbieland: “Quando abbiamo iniziato a parlare dei Ken… Ryan mi ha subito detto che gli ricordavano gli uomini in The Bachelorette, quando non hanno la loro donna vicino, che all’improvviso non sanno che fare e iniziano a fare flessioni. Mi disse che gli ricordava come iniziassero ad essere improvvisamente competitivi l’uno verso l’altro, del tipo che se uno indossava gli occhiali da sole… allora anche l’altro li indossava, e questo passava come un affronto, come se gli avesse rubato “la sua cosa”.

Trovate tutte le notizie su Barbie, ora nei cinema italiani, nella nostra scheda.

