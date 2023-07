Durante gli incontri stampa per Barbie che si sono svolti prima dell’inizio dello sciopero degli attori, Margot Robbie ha ricordato come abbia venduto il film alla Warner nella riunione pre-via libera alla produzione della pellicola.

L’attrice spiega:

Se non ricordo male nella riunione di approvazione del progetto, la mia proposta si basava sul concetto che gli studi hanno fatto affari d’oro quando hanno avuto il coraggio di accoppiare un’idea grandiosa con un regista visionario. E poi ho fornito una serie di esempi come “dinosauri e Spielberg” e robe di questo tipo, praticamente citando tutto ciò che rientrava in quella categoria e ha fatto guadagnare un sacco di soldi alle major nel corso degli anni. E ho detto loro che con Barbie con Greta Gerwig potevano fare un miliardo di dollari, anche se forse stavo esagerando un po’, ma dovevamo fare un film, va bene?! Immaginate la prima riunione di Jurassic Park. Erano lì a tentennare: “Dinosauri? Non lo so, cioè… Potrebbe sembrare un po’ sciocco”. E poi eccoci qui, decenni dopo, a dire: “È il film migliore di sempre”.