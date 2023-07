Uno dei record più importanti stabiliti da Barbie al box-office americano è quello del miglior weekend d’esordio di sempre per un film diretto da una donna (se non si conta l’inflazione): con 155 milioni di dollari, batte Captain Marvel, che era stato co-diretto da Anna Boden e aveva incassato 153 milioni di dollari. In tutto il mondo il blockbuster dei Marvel Studios detiene ancora il primato con 456 milioni di dollari contro i 337 di Barbie.

È un traguardo molto importante per un’industria nelle quale sono ancora poche le donne che dirigono blockbuster ad alto budget e che possono dire di aver avuto un film in testa alla classifica con più di 100 milioni di dollari d’incasso. Parliamo per esempio di Wonder Woman di Patty Jenkins, che nel 2017 incassò 103 milioni nel suo primo weekend, o Cinquanta sfumature di Grigio di Sam Taylor-Johnson, che nel 2015 raccolse 93 milioni in quattro giorni.

Ma Nancy Meyers, regista di film come Genitori in trappola, What Women Want e È complicato, ritiene che sia venuto il momento di smetterla di evidenziare il successo di un film perché diretto da una donna, e preferisce che si sottolinei il fatto che Barbie sia un successo… punto.

Ecco come ha celebrato il traguardo della pellicola della collega su Instagram:

Ha battuto record su record, oltre ogni limite! Suvvia! Christoper Nolan è mai stato definito, anche solo una volta nella vita, un regista uomo? Dobbiamo finirla. Nessuna sceneggiatura originale diretta da nessuno ha mai portato così tanta gente al cinema in un solo weekend (…penso sia così). Comunque… questo successo è veramente un trionfo!

Al messaggio ha risposto, tra gli altri, Reese Witherspoon: “Così si fa!”

