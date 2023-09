In una recente intervista Elle, Ncuti Gatwa ha parlato del suo ruolo in Barbie e nello specifico delle difficoltà affrontate sul set del film di Greta Gerwig.

L’attore di Sex Education e Doctor Who ha ammesso di soffrire di sindrome dell’impostore:

Dentro sono un caos, soffro tanto di sindrome dell’impostore, ho così tante insicurezze. Mi piace rendere felici gli altri, perciò non mi concentro su di me. Divento questa persona rumorosa che fa sempre battute, dall’esterno sembra sicurezza, ma in realtà in cuor mio non sono così. La vera sicurezza è una cosa su cui devo lavorare ogni giorno.