Come abbiamo visto pochi giorni fa, Barbie potrebbe esordire con cifre comprese tra i 90 e i 125 milioni di dollari in 4200 cinema statunitensi.

Gli studi rivali sostengono che la commedia con Margot Robbie e Ryan Gosling ha tutte le carte in regola per regalare delle belle sorprese e oggi grazie a Deadline scopriamo che i numeri delle prevendite sono effettivamente alle stelle.

Stando a BoxOffice Company, le prevendite stanno superando tutti gli altri film dell’anno a eccezione di Avatar: La via dell’acqua che ha debuttato con 134 milioni di dollari lo scorso dicembre.

AMC Theatres, la più grande catena di cinema del mondo, ha reso noto che più di 40.000 membri del “programma fedeltà” AMC Stubs hanno acquistato i biglietti per vedere Barbie e Oppenheimer nello stesso giorno negli Stati Uniti. La NATO (National Association of Theatre Owners) sostiene però che in tutti gli Stati Uniti il numero si avvicinerà ai 200.000 spettatori.

“I film dimostrano ancora una volta il loro potere di catturare l’immaginazione culturale con il cinema che si dimostra il posto prescelto in cui andare per condividere un’esperienza. Il passaparola eccellente per questi film, assieme a una proposta variegata di altri titoli avvincenti, preannuncia una crescita degli spettatori, confermando che i cinema sono essenziali nel nostro paesaggio culturale” ha commentato Michael O’Leary, presidente e amministratore delegato di NATO.

Barbie è nei cinema italiani da oggi 20 luglio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

