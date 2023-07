Sono arrivate, finalmente, le prime reazioni della stampa dopo la proiezioni di Barbie, il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling in arrivo il 20 luglio.

Ve le proponiamo qui di seguito:

“Barbie è un trionfo. Una sceneggiatura perfetta sostenuta da interpretazioni grandiose – specialmente da parte di Ryan Gosling – trasforma quella che poteva essere una semplice commedia in un’acuta critica della nostra società che rende le sue sfumature appetibili per coloro a cui potrebbe sfuggirne il senso“.

#Barbie is a triumph. A pitch-perfect script backed by great performances — particularly from Ryan Gosling — turns what could be a simple studio comedy into a sharp commentary on our society that makes its nuance palatable for those that may not take it at face value. GG is 3/3. pic.twitter.com/MIVRtkmtbd — Eze (@EzeBaum) July 10, 2023

“Barbie è al momento il mio film preferito dell’anno. Greta Gerwig in qualche modo ha superato le mie aspettative. Racconta veramente bene sia gli aspetti positivi che negativi di Barbie. E candidate all’Oscar Ryan Gosling, sono seria!“.

I can't officially quit Twitter before telling you all that #Barbie is currently my favorite film of the year. Greta Gerwig somehow exceeded my expectations. She tackles the positives and negatives of Barbie so beautifully. Give Ryan Gosling an Oscar nomination, I'm dead serious! — Jamie Jirak (@JamieCinematics) July 10, 2023

“Barbie mi ha steso. Rosa von Praunheim che incontra Brian DePalma in questo film anti-sistema diabolicamente esilarante. Ricco di stile, Margot Robbie è una STAR ma è Ryan Gosling a rubare la scena con un monologo verso la fine che mi ha ricordato i discorsi di Jean-Pierre Leaud in La cinese. DA VEDERE“.

#Barbie FLOORED ME! Rosa von Praunheim meets Brian DePalma in this devilishly hilarious anti-system film. Highly stylized, Margot Robbie is a STAR but Ryan Gosling steals the show with a monologue near the end reminiscent of Jean-Pierre Léaud's La Chinoise speeches. MUST SEE! pic.twitter.com/BNtjGuPQr6 — Chloe 🦋 (@crybabywalker9) July 10, 2023

“Pieno di cuore ed esilarante! Il fiore all’occhiello tra le interpretazioni di Margot Robbie (Oscar arriviamo). Estremamente divertente, tenero e magico e con un terzo atto che vi stenderà“.

#Barbie REVIEW: Heartfelt & hilarious! Margot Robbie’s crown jewel performance (Oscars here we come). It’s super fun, endearing & magical with a 3rd act that’ll beach you off. This isn’t just another comedy, it’s Greta Gerwig’s BEST movie ever!! A fitting end setting what’s next pic.twitter.com/qXPM8gSiqs — Atom (@theatomreview) July 10, 2023

“Barbie è brillante, sentito, e puramente divertente a volte. Ryan Gosling ruba la scena ed è quello che fa più ridere mentre l’interpretazione sentita di Margot Robbie vi toccherà il cuore. Sebbene mi sia piaciuto tutto il film, a volte la sceneggiatura risulta ridondante“.

#BarbieTheMovie is witty, heartfelt, and downright fun at times. Ryan Gosling is a scene stealer delivering most of the laughs while Margot Robbie’s heartfelt performance will tug at your heartstrings. While I enjoyed most of the film the screenplay feels bloated at times pic.twitter.com/lepggZKZIX — Sharronda Williams (@payorwait) July 10, 2023

“Barbie è la perfezione. Greta Gerwig regala una critica piena di sfumature a ciò che significa essere donna in una commedia stravagante, splendida e che fa morire dal ridere. Tutto il cast splende, specialmente Margot Robbie e Ryan Gosling in ruoli per cui sono nati“.

#Barbie is perfection. Greta Gerwig delivers a nuanced commentary on what it means to be a woman in a whimsical, wonderful and laugh-out-loud funny romp. The entire cast shines, especially Margot Robbie and Ryan Gosling in roles they were clearly born to play. 🎀 — Katcy Stephan (@katcystephan) July 10, 2023

“Molti di noi si sforzano di essere “perfetti” come Barbie, ma il film mostra che non bisogna per forza essere perfetti, perché anche in un “mondo perfetto” abbiamo comunque difetti e va bene così. Un film per gli adolescenti e per le persone adulte cresciute con Barbie“.

A lot of us strive to be “perfect” like Barbie, but the film will show you don’t always have to be so perfect, because even in a “perfect world,” we still have flaws and that’s okay. It’s for teens and an adult crowd who grew up with the franchise. #BarbieTheMovie / #BarbieMovie https://t.co/7zKttIdhyx pic.twitter.com/P51xEEyIXR — Boss & CEO ✨ (@iamtycole) July 10, 2023

“Barbie mi ha preso alla sprovvista e lo dico in senso buono. È divertente, roboante e molto intelligente. Greta Gerwig puntava in alto e ha fatto centro. L’interpretazione di Margot Robbie è fantastica mentre Ryan Gosling e Simu Liu sono di intrattenimento puro. Tutto il cast è fantastico!“.

#Barbie caught me off guard & I mean that in the best way possible. It’s funny, bombastic, & very smart. Greta Gerwig aims for the fences & hits a home-run. Margot Robbie’s performance is great & @RyanGosling & @SimuLiu are pure entertainment! The whole cast is brilliant! pic.twitter.com/oXH965aUIF — Joseph Deckelmeier (@joedeckelmeier) July 10, 2023

“La cosa che non mi ha convinto del tutto è la storia. Credo che il film renda giustizia alla Barbie di Margot Robbie e al suo viaggio, ma ci sono altri personaggi che affrontano uno sviluppo importante che meritavano più spazio per essere esplorati a dovere. In generale Barbie non è il trionfo che speravo, ma resta comunque un film ben realizzato e coraggioso con una voce e una visione MOLTO forti che spesso mi hanno fatto pensare: “COME fa questo film a esistere?”. E questa è generalmente una qualità nei film che segna comunque una vittoria“.

I have seen #Barbie! The craftsmanship is incredible. In particular the costume & production design includes next-level work that heavily contributes to creating the feeling that these truly are Barbies, their dream houses, and their worlds come to life. As for the story, that’s… pic.twitter.com/97r3sSodcw — Perri Nemiroff (@PNemiroff) July 10, 2023

Barbie arriverà nei cinema in Italia il 20 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

