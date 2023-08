Nulla del mondo reale doveva apparire all’interno di Barbieland. Questa era una regola imprescindibile per le due scenografe di Barbie, il film di successo di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling. Raccontano quindi Sarah Greenwood e Katie Spencer del lavoro dietro le quinte per dare vita al magico regno femminista di Barbie.

Dice Greenwood:

Non stiamo ricreando Mattel, stiamo interpretando la casa dei sogni attraverso gli ultimi 70 anni. Si tratta di un’amalgama di tutte le case di Kaufmann di Palm Spring. Ma doveva funzionare per la nostra storia. Ci sentivamo su Zoom con Greta due volte a settimana per delle conversazioni che erano filosofiche e intellettuali sulla natura delle bambole e cosa significhi essere una bambola.