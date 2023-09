Il direttore della fotografia di Barbie, Rodrigo Prieto, ha parlato con Variety delle scene tagliate dal film di Greta Gerwig spiegando di aver girato “tantissimo materiale scartato dal film“, tra cui una scena ispirata a Lo squalo di Steven Spielberg:

Un’inquadratura di Allan emulava Lo squalo. Nella scena è terrorizzato quando Ken cavalca un’onda e finisce in aria e c’è un momento in cui un poliziotto nota che qualcuno viene divorato nell’acqua. La cinepresa allora si avvicina a lui mentre ci allontaniamo con lo zoom, così l’effetto è che lo sfondo cambia e si ottiene un’inquadratura e un’interpretazione molto drammatica.

Ha poi aggiunto che la regista “non riusciva a smettere di ridere” e che chiedeva in continuazione di rivedere la scena.

Prieto ha inoltre ammesso che il suo auspicio è che i fan possano vedere un video con tutte le papere dal set, soprattutto per tutte le battute improvvisate di Will Ferrell: “Se ne usciva con le cose più assurde, tutti gli attori non riuscivano a smettere di ridere“.

