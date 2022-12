Barbie: per Simu Liu è stato “surreale” vedere il trailer per la prima volta

Qualche giorno fa abbiamo visto il primo teaser trailer di Barbie, il film con Margot Robbie e Ryan Gosling che sarà nei cinema l’anno prossimo grazie alla Warner Bros.

Chi, come Simu Liu (Shang-Chi), fa parte del cast della pellicola aveva già avuto la possibilità di vedere il filmato. Ed è proprio l’attore a spiegare, dalle pagine del magazine People, che per lui la prima visione del teaser è stato surreale. Commentando la sua esperienza lavorativa con il progetto dice:

È stato grossomodo quello che si vede nel trailer. Credo che, in qualche modo, si possa supporre proprio grazie alla visione del trailer quella che è stata la nostra esperienza di lavoro. I balli, le risate e tutto il resto. Ogni singolo giorno sul set è stato così. Per questo, vederlo in una forma finita è davvero surreale perché noi ci siamo divertiti per tutto il tempo. E non vedo l’ora che le persone possano vederne di più. Immagino che prima dell’uscita vedremo un altro trailer ma per me è fantastico tenere un po’ sulle spine le persone, non vedo l’ora che possano gustarsi il film.