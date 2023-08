Tra le tante Barbie che affiancano la protagonista interpretata da Margot Robbie nel film una ha colpito il cuore del pubblico di tutto il mondo: Barbie Stramba, interpretata da Kate McKinnon.

Barbie Stramba è quella Barbie che un po’ tutte le bambine avevano, con un taglio di capelli strano, le gambe storte, la faccia colorata e i vestiti messi a caso. Nel film il personaggio è quanto di più eccentrico – ed è anche una sorta di Oracolo in grado di guidare la protagonista verso la scoperta di cosa non funziona nella sua vita. Un personaggio iconico che diventerà presto realtà grazie a Mattel Creations.

GUARDA – La video recensione

Il sito ha messo in preordine la bambola fino al 18 agosto: ogni pezzo verrà realizzato su ordinazione e sarà spedito entro il 31 maggio 2024. Ovviamente, Barbie Stramba ha il volto segnato con i pennarelli, un taglio di capelli bizzarro, gli stivali e le articolazioni in grado di metterla nelle pose più stravaganti.

Barbie Stramba non è l’unica bambola realizzata in occasione dell’uscita del film, anzi: c’è tutta una linea di giocattoli ispirati al cast e a Barbieland. Si tratta di una fortunata idea di merchandising tra le tante lanciate da Mattel in occasione dell’uscita del film. Secondo quanto riportano gli addetti ai lavori, l’azienda non avrebbe una partecipazione negli incassi del blockbuster della Warner Bros. (che a breve supererà il miliardo di dollari in tutto il mondo), tuttavia potrà cogliere al meglio il grande vantaggio di questo successo, che contribuirà anche a una sorta di rebranding del giocattolo di Barbie.

Classifiche consigliate