L’amministratore delegato della Mattel Ynon Kreiz ha parlato di Barbie, il film di Greta Gerwig con Margot Robbie basato sulla popolare linea di giocattoli, e del suo straordinario successo.

“L’approccio è stato creare qualcosa che rompesse gli schemi, volevamo creare qualcosa di diverso e unico” ha spiegato. “Volevamo creare una dimora per registi creativi con una voce unica che potessero regalarci qualcosa di speciale. È stata Margot a suggerire Greta e io ho adorato l’idea“.

Ha poi aggiunto:

Sin dall’inizio, ha spiegato Kreiz, “l’idea era di creare un evento culturale” e così è stato: Barbie non ha attirato l’attenzione solo delle donne, ma di tutti gli spettatori:

Ecco cos’è che l’ha trasformato in un fenomeno culturale. […] Fuori dal cinema si vedevano orde di persone vestite di rosa e non tutte andavano a vedere il film. Al cinema c’era il delirio, 20 spettacoli in una sera, 5 proiezioni in contemporanea, tutte esaurite. […] Non è un film tradizionale, lo abbiamo sempre saputo, ma non c’è nulla di paragonabile all’assistere alle reazioni degli spettatori.