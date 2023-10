Secondo quanto riportato da Deadline il regista premio Oscar Barry Levinson (Rain Man – L’uomo della pioggia), dirigerà Al Pacino in Assassination.

Scritto da David Mamet (che doveva anche originariamente dirigere il film, Assassination sarà incentrato sulla storia del famigerato mafioso di Chicago Sam Giancana che organizzò l’assassinio del presidente John F. Kennedy.

Al Pacino vestirà i panni di Tony Accardo, un anziano boss della mafia. Del cast fa per parte anche Shia LaBeouf.

Corey Large (It Follows), Jason Sosnoff (Wise Guys) e Nicholas Celozzi (The Class) saranno impegnati nella produzione del progetto.

