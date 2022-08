Batgirl: Michael Keaton e Leslie Grace in una nuova foto del film cancellato!

I registi Adil El Arbi e Bilall Fallah si trovano nella spiacevole posizione di essere sulla bocca di tutti per aver realizzato un film che non vedrà mai nessuno: Batgirl, appena cancellato da Warner Bros. Discovery.

Della pellicola firmata DC, che inizialmente doveva uscire in streaming su HBO Max (ma che per un attimo WBD ha pensato di portare al cinema, rinunciando poi del tutto al progetto), abbiamo finora visto pochissimo – e probabilmente non vedremo molto altro. L’immagine condivisa oggi da uno dei due registi rappresenta un raro sguardo ai due protagonisti del film: Leslie Grace (Barbara Gordon) e Michael Keaton (Bruce Wayne), entrambi nei loro costumi da Batgirl e Batman.

Potete vederela foto qui sotto:

