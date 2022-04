Le riprese del cinecomic DCche arriverà in esclusiva su HBO Max sono terminate. Per l’occasione Adil El Arbi, uno dei registi del progetto, ha diffuso in rete uno scatto dal dietro le quinte in cui possiamo dare uno sguardo più ravvicinato al costume della supereroina interpretata da Leslie Grace.

Potete vedere lo scatto qua sotto:

