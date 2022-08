Batgirl: nel film cancellato c’era anche un riferimento alla Catwoman di Michelle Pfeiffer

Come prevedibile, dopo la notizia della cancellazione del film di Batgirl e le prime reazioni dei registi e della protagonista Leslie Grace, iniziano ad arrivare indiscrezioni su quello che sarebbe successo nel film che non vedremo mai – e nuove immagini dietro le quinte.

In un episodio recente del podcast di Matthew Bellon, per esempio, si cita un’interessante easter egg della quale non si sapeva nulla: il film avrebbe contenuto un riferimento alla Catwoman di Michelle Pfeiffer. Nella discussione tra Belloni e Borys Kit, infatti, sono stati svelati alcuni dettagli dei test screening che – a detta di alcuni – avrebbero convinto la Warner Bros. a mettere da parte la pellicola. Nel film mostrato al pubblico di prova sarebbe stato infatti presente un accenno diretto a Batman il Ritorno di Tim Burton, ovvero la maschera di Selina Kyle:

Si vedeva la maschera indossata da Michelle Pfeiffer come Catwoman… e penso fosse un’easter egg carina per i fan.

Pfeiffer non aveva però alcun ruolo nel film: il riferimento era unicamente la maschera. Inutile dire che tale easter egg sarebbe stata contestualizzata con la presenza del Bruce Wayne di Michael Keaton.

Intanto, Ivory Aquino (che nel film interpretava la migliore amica di Barbara Gordon, Alysia Yeoh, una persona trangender) ha pubblicato alcune nuove immagini sui social, offrendoci un nuovo sguardo dietro le quinte della produzione, sottolineando questo cinecomic fosse inclusivo e diversificato rispetto ad altri prodotti simili:

La nostra era una famiglia di personaggi non tradizionali e poco rappresentati, abbiamo avuto l’opportunità di mostrare al mondo che chiunque e tutti possono essere supereroi. Batgirl, un film scritto e prodotto da donne, con una protagonista afro-latina, diretto da due prodigiosi musulmani marocchini-belgi, con una direttrice della fotografia donna, incentrato su una donna che aiuta chi le sta vicino inclusa la sua migliore amica transessuale, merita di essere visto e troverà un modo. Non conta il prezzo per farlo.

