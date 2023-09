A un passo dalla fine della post-produzione Batgirl, film DC diretto da Bilall Fallah e Adil El Arbi, è stato cancellato dalla Warner che ha deciso di non distribuirlo.

Del progetto continuano a parlare i due registi, raccontando in un’intervista con Yahoo Entertainment di essersi ispirati a Christopher Nolan e a Tim Burton per l’estetica del film, come raccontato da El Arbi:

Era un mix tra Nolan e Burton. Gotham City era un mondo più realistico e la storia molto chiara ed emozionante. Era più che altro un film incentrato sugli attori senza tanti effetti visivi. Non amiamo molto la CGI, quindi abbiamo usato molte miniature. C’era questa grande sequenza d’azione dove un camion si schianta in un tunnel e lo abbiamo fatto con le miniature, come Burton ha fatto in Batman. Rimane la cosa migliore che abbiamo mai fatto in un film – era cinema della vecchia scuola e lo rifaremo ancora!

Nonostante tutto infatti, entrambi i registi sperano di poter lavorare ancora per la DC:

Penso a Batgirl ogni giorno. Ripenso continuamente alla realizzazione del film e mi dico: “Cosa avremmo dovuto fare di diverso?” Ma, come si suol dire, Dio ha voluto così.Possiamo solo sperare di tornare con la DC un giorno.

Batgirl era previsto uscisse in streaming su HBO Max, fino a quando nell’agosto 2022 è arrivata la decisione improvvisa di cancellarlo.

