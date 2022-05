L’attore ha preannunciato un Jim Gordon diverso:

Bagirl è stato bellissimo per tutta una serie di motivi. La mia piccola parte in Justice League all’epoca doveva essere un: “Ok, introduciamo questo personaggio e poi ne scopriremo di più in futuro“. Non avevo molto da fare, ma in Batgirl, visto il rapporto tra il commissario e sua figlia, il ruolo di Jim Gordon è molto più drammatico. Lo vediamo anche un po’ in azione in strada, e mi fermo qui perché non voglio fare spoiler.

Ma è stato bello recitare con Leslie Grace, che interpreta Batgirl, e interpretare un aspetto diverso di Jim Gordon, oltre il Commissario.