Batgirl: i registi menzionano il multiverso e invitano a guardare gli altri film dell’Universo DC

In una recente intervista con The Direct, Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno parlato di Batgirl, il film DC Comics che non ha ancora una data d’uscita.

I registi hanno paragonato l’approccio dei piani alti della Warner Bros. a quello dei Marvel Studios quando si è trattato di chiarimenti sui collegamenti con gli altri progetti. “Non preoccupatevi” hanno sempre risposto entrambe le parti:

Chiedevamo: “Oh, [in Batgirl] c’è J.K. Simmons dello Snyderverse e Michael Keaton dal Burton-verse. Che succede qui?” e loro rispondevano: “Non preoccupatevi, abbiamo un piano”. Non ci hanno mai chiarito ogni dettaglio, ma mi sa proprio che bisognerà vedere gli altri film per capire cosa succede e perché siamo finiti in questa pentola di Multiversi. Gli spaghetti che ne risulteranno saranno deliziosi, ne sono certo.

