Nel 2020, in piena pandemia e con i cinema chiusi per via dell’emergenza sanitaria e in seguito alla scomparsa di Joel Schumacher, si era tornato a parlare con una certa insistenza della versione estesa di Batman Forever da ben 170 minuti di durata (quasi 50 in più della versione cinematografica) che esisterebbe ancora sepolta in qualche archivio della Warner Bros.

Inevitabilmente, era stato lanciato su Twitter anche l’hashtag #ReleaseTheSchumacherCut.

Nella più recente puntata del suo podcast, Fatman Beyond, Kevin Smith ha svelato di aver visto proprio questa versione di Batman Forever:

Sai di cosa ho ottenuto una copia? Della fo**uta Schumacher Cut di Batman Forever. Esatto, quindi indovina cosa farò? Probabilmente non dovrei parlare di questo, Warner Bros… mi toglierà il biglietto (per la premiere di The Flash, ndr.). Ti passerò una copia, così potremo parlarne nel programma del 19 giugno. Prima parleremo di Flash, poi potremo recensire il montaggio di Schumacher di Batman Forever. L’ho visto, è più lungo. Sai come il film inizia con Two-Face che irrompe nella banca e cose del genere. Nel montaggio originale ciò non accade per circa 15 minuti, è pazzesco. È una copia pazzesca, è presa da un Avid, ha la colonna sonora temporanea e tutto.

