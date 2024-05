La trilogia del Cavaliere Oscuro è forse uno dei progetti più iconici e più amati dai fan dei cinecomic, del cinema e di Christopher Nolan e, anche se un quarto capitolo della saga sia senza ombra di dubbio qualcosa di quasi impossibile da realizzare, il progetto sarebbe decisamente appetibile per uno dei creatori.

Sulla cresta dell’onda grazie al suo Fallout, Jonathan Nolan – co-sceneggiatore della trilogia assieme al fratello Christopher e David S. Goyer – ha ammesso, in una nuova intervista per SHOWSA, che tornerebbe immediatamente a scrivere un quarto capitolo per il Batman nolaniano:

Sarebbe un sogno, vero? Si tratta di 10 anni della mia vita, dalla chiamata per la pre-produzione di Batman Begins nel 2003 all’uscita in sala de Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno nel 2012, un viaggio davvero epico. Ho avuto l’opportunità di lavorare con un cast d’eccezione a qualcosa che è diventato una sorta di vera e propria icona americana. Se avessi la possibilità di tornare indietro e lavorare di nuovo a quel progetto… lo farei senza ombra di dubbio.

Trovate l’intervista completa qui di seguito:

