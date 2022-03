LEGGI – Doctor Strange 2 potrebbe svelare chi è più potente tra Stephen Strange e Wanda Maximoff

In ambito di cinecomic,è stato finora attivo in ambito Marvel con i tre Spider-Man e l’ancora inedito Doctor Strange nel multiverso della follia, ma a quanto pare, nel novero dei desiderata dell’acclamato regista c’è anche, il Crociato di Gotham della DC Comics.

Sam Raimi ha potuto parlare del suo amore per Batman in un’intervista rilasciata a Empire a margine della cover story che il magazine ha dedicato all’attesissimo kolossal targato Marvel Studios in arrivo a maggio nei cinema (DOCTOR STRANGE 2 ECCO LE COPERTINE DI EMPIRE).

Ho sempre amato Batman. Se mai dovessi vedere il Bat-segnale in alto nel cielo, arriverei di corsa.

Poi Sam Raimi prosegue con una vera e propria lista di personaggi in aggiunta a Batman con cui lavorerebbe:

Se sentissi provenire dall’oscurità quella risata profonda, gorgogliante risata dell’Uomo Ombra, anche in quel caso mi affaccerei timidamente facendo un passo in avanti. E Spider-Man sarebbe davanti a Doctor Strange, ma non voglio metterlo in fondo alla lista!

Attualmente, il Crociato di Gotham è nei cinema con The Batman, il lungometraggio di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola Warner Bros / DC Comics nella nostra scheda.

La pellicola dei Marvel Studios di Kevin Feige sarà al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

