In un’intervista con Comicbook, Nathan Lane e Amy Ryan hanno raccontato la loro esperienza con Beau ha paura, nuovo film di Ari Aster di cui fanno parte del cast (GUARDA IL TRAILER). L’attrice ha dichiarato:

Per me che ci ho lavorato, questa è stata un’iniezione di energia, una specie di ricarica del serbatoio dell’ispirazione, per ricordare a me stessa: “Questo è ciò che amo fare“. Non mi è mai capitato prima, ma questo è il tipo di film che ho sempre sognato di fare. Queste sono le persone con cui ho sempre sognato di lavorare. È stata un’esperienza gioiosa, creativa e divertente. E poi vedere il prodotto finito, odio chiamarlo “prodotto”, ma il risultato finale è la stessa esperienza creativa, selvaggia e fantastica che la gente può guardare.

Lane è dello stesso parere “Bene, hai detto tutto. Ho odiato andare via. Avrei voluto che durasse di più per via del lavoro e perché alloggiavamo al Four Seasons di Montreal, e…“. “Non è poi così male“, gli fa eco Ryan. “Ed è stato davvero bello“, conclude Lane.

Beau ha paura, una black comedy, segue i due film precedenti di Aster, entrambi horror di grande successo: Hereditary e Midsommar. Interpellata in merito, Ryan dichiara di non essere fan del genere, ma loda il regista:

Non mi piacciono i film horror, quindi non ho visto questi film finché non ho dovuto prepararmi per questo. Mi ci sono messa durante il giorno e li ho guardati entrambi. E ho ancora una parola per Ari. Il genere non mi piace, ma mio Dio, lui ha talento.

“Avevo visto Hereditary, che ho trovato fenomenale“, dice invece Lane. “E poi ho visto Midsommar, che è molto divertente…. Beh, lui pensa che sia una commedia. Pensa che sia esilarante“.

Come protagonista di Beau ha paura troviamo il premio Oscar Joaquin Phoenix, al centro di quella che viene definita “l’emozionante odissea di un uomo che attraversa varie stagioni della sua esistenza, tra sfide quotidiane e scenari imprevedibili, in una sorprendente epopea umana”. L’uscita italiana è fissata al 27 aprile.

