Le riprese di Beetlejuice 2, il nuovo film di Tim Burton che proseguirà la storia del suo leggendario lungometraggio del 1998, stavano per terminare a luglio in Vermont prima che la produzione del progetto s’interrompesse a causa dello sciopero degli attori.

Della pellicola non si sa ancora molto. E, a tal proposito, le parole del direttore della fotografia Haris Zambarloukos recentemente rilasciate nel corso di un’intervista aggiungono solo qualche generico dettaglio.

A The Wrap ha difatti spiegato:

Il cuore di Beetlejuice 2 è quello di una storia sulla famiglia. Sono passati 30 anni [dai fatti del primo film, ndr.] e quali sono le sfumature e le condizioni umane del mantenere una famiglia unita per tutto quel tempo nel più folle possibile dei mondi? Ecco come scelgo i progetti. La connessione umana per me è sempre in primo piano.