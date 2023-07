Bella Thorne, attrice bambina e star di Disney Channel, a 20 anni dal suo debutto è pronta a passare dietro la cinepresa. Ha raccontato in un’intervista con Deadline al Taormina Film Festival:

La regia è sempre stata qualcosa che semplicemente amavo. Quando sono sul set, sono dietro la cinepresa. Faccio domande al direttore della fotografia. Mi faccio domande, ed è sempre stato così sin da quando ero molto molto giovane.

L’attrice venticinquenne era a Taormina per presentare il suo cortometraggio Paint Her Red sulla lotta di una donna per liberarsi dal patriarcato:

L’intero film è una gigantesca metafora su come ci sentiamo, questi recinti in cui siamo nate, la canzone che continuiamo a cantare… canti questa canzone e a un certo punto ti dici: quali sono le parole di questa canzone? Le conosco? Ti guardi intorno e ti fai domande ma stai anche danzando.

Ora che Paint Her Red ha iniziato il suo tour ai festival, Thorne ha già pronto un nuovo progetto. Si tratta di un altro cortometraggio basato su una straziante storia vera raccontata all’attrice da un amico che ha deciso di recitare all’interno del film.

Lo abbiamo appena girato e lui voleva interpretare se stesso… l’audacia e il coraggio che porta qualcuno a rivivere questo tipo di cose è davvero incredibile.

Bella Thorne è talmente soddisfatta del risultato di questi suoi lavori che dice di essere finalmente pronta per girare un lungometraggio:

Una volta che hai iniziato non puoi fermarti. È come un tatuaggio. Diventi sempre più ossessionato e innamorato e continui ad aggiungere nuovi pezzi!

FONTE: Deadline

