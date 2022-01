In una recente intervista con The Herald Sun ha confermato l’addio a Batman e ha svelato che le sue scene preferite sono proprio in

Ecco le parole dell’attore:

Non l’ho mai detto, questa è fresca fresca, ma probabilmente le mie scene preferite nei panni di Batman in termini di interpretazione, tra tutto ciò che ho fatto, sono nel film di Flash. Spero mantengano l’integrità di ciò che abbiamo fatto perché l’ho trovato davvero interessante e fantastico. Diverso, ma non in modo incongruente con il personaggio. Magari decideranno che non andrà bene, ma quando ho girato ho trovato tutto molto soddisfacente e ho pensato: “Wow, credo di aver finalmente capito l’approccio giusto“.

L’attore ha ribadito il suo addio a Batman definendo le riprese aggiuntive di Zack Snyder’s Justice League e il set di The Flash come “un ottimo modo per finire la mia esperienza con quel personaggio“.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 4 novembre 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice anche di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). Nel cast definitivo Ezra Miller, Ron Livingston, Ben Affleck, Kiersey Clemons, Michael Shannon, Antje Traue, Sasha Calle e Michael Keaton.

Trovate tutte le informazioni su The Flash nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate delle parole di Ben Affleck? Ditecelo nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+!