Quando erano dei giovani aspiranti attori, Ben Affleck e Matt Damon condividevano il conto in banca.

In occasione della promozione di Air – La storia del grande salto, i due sono stati ospiti del The Bill Simmons Podcast” (come riporta CNBC) e hanno rivelato che alla fine degli anni ’80 avevano un conto in comune per finanziarsi i prOvini.

“Era insolito, ma ci servivano soldi per i provini” ha ammesso Damon. “È strano se ci ripenso”.

“Volevamo aiutarci a vicenda ed esserci” ha aggiunto Affleck. “Era per dimostrare: ’Tu non sarai solo, e io non sarò solo. Rimbocchiamoci le maniche e facciamolo insieme”.

Ogni volta che Affleck e Damon ottenevano un ruolo, il compenso veniva depositato sul conto. Come spiegato da Damon: “A patto che uno di noi avesse denaro, sapevamo che non ci avrebbero staccato la corrente. Dopo aver fatto ‘Geronimo’ in banca avevo 35.000 dollari e quindi eravamo a posto per un anno”.

Naturalmente c’erano regole, ma anche molti strappi.

“Era permesso partecipare ai provini a New York con quei soldi. Potevi prelevare 10 dollari, cambiarli in monete e andare nelle sale giochi” ha spiegato Damon. “Alla fine ci siamo detti che potevamo comprare anche la birra, ma è finita male”.

“Adoro lavorare con questo ragazzo, adoro stare con lui” ha sottolineato Affleck. “Se puoi lavorare con persone fantastiche che sono anche brave persone, è molto più soddisfacente personalmente e professionalmente”.

Fonte: Variety

