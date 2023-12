Secondo quanto riportato da Deadline Ben Stiller sarà il protagonista di Nutcrackers, nuovo film diretto da David Gordon Green (Halloween) attualmente in fase di riprese in Ohio.

Scritto da Leland Douglas (Call of the Wild), Nutcrackers segue la storia di Mike (Stiller), un uomo ossessionato dal lavoro che deve recarsi con riluttanza nelle zone rurali dell’Ohio per prendersi cura dei suoi quattro turbolenti nipoti dopo che i loro genitori sono morti in un incidente d’auto. Quello che inizia come un viaggio di tre giorni per trovare un affidamento si trasforma in settimane di caos nella vita in fattoria – e la consapevolezza che Mike non ha bisogno di trovare una casa ai ragazzi, loro ne hanno trovata una per lui.

Stiller sarà anche il produttore del progetto attraverso la Red Hour Films.

