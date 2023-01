Benedict Cumberbatch: la famiglia della star potrebbe dover risarcire Barbados per via del passato schiavista

La famiglia di Benedict Cumberbatch, l’interprete di Doctor Strange nel Marvel Cinematic Universe e di Sherlock Holmes per la BBC, potrebbe finire sotto alla lente d’ingrandimento della neonata Repubblica di Barbados per colpa delle attività di schiavismo praticate in passato, sotto la bandiera coloniale del Regno Unito.

Dopo essere ufficialmente diventata una repubblica nel 2021, dando fine a 396 anni di controllo da parte della monarchia Britannica, il governo di Barbados ha cominciato a richiedere dei risarcimenti ai discendenti delle famiglie che, un tempo, hanno posseduto appezzamenti terrieri, piantagioni e schiavi.

Il settimo bisnonno di Benedict Cumberbatch acquistò nel 1728 la piantagione di Cleland situata nella parte a nord dell’isola mantenendone il possesso fino all’abolizione della schiavitù presso Barbados avvenuta nel 1834. La piantagione di Cleland avrebbe ospitato circa 250 schiavi diventando, di fatto, l’origine della fortuna monetaria della famiglia dell’attore.

Il mese scorso, il governo di Barbados ha annunciato l’intenzione di perseguire legalmente – per ottenere equo risarcimento – Richard Drax, membro conservatore del parlamento inglese che ha ereditato Drax Hall, la piantagione più grande dell’isola nonché unica piantagione ancora in possesso della stessa famiglia britannica da secoli. I funzionari di Barbados hanno iniziato a sollecitare Drax per riuscire a ottenere la restituzione della terra. Se Drax si rifiuterà, lo stato di Barbados chiederà la compensazione a un tribunale arbitrale internazionale.

Se l’operazione avrà successo, rappresenterà un precedente che consentirà operazioni analoghe anche con i discendenti di altre famiglie di schiavisti, come il già citato Benedict Cumberbatch. La sua famigia, al momento, risulta “solamente” attenzionata dal Caribbean Movement for Peace and Integration, ma è probabile che sentiremo nuovamente parlare di questa vicenda.

Anni fa, in occasione dell’uscita di 12 anni schiavo, la star aveva spiegato di aver accettato la parte di uno schiavista proprio per espiare il passato della sua famiglia.

Vi terremo aggiornati.

FONTE: Telegraph