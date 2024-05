In Beverly Hills Cop 4, il cui titolo ufficiale è Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F (GUARDA IL PRIMO TRAILER), in aggiunta al ritorno di volti storici del franchise con Eddie Murphy, come ad esempio Judge Reinhold e Bronson Pinchot, ci saranno anche dei volti inediti per la saga come quello di Joseph Gordon-Levitt che vestirà i panni del nuovo parter di Axel Foley, il Detective Bobby Abbott.

Empire, che ha pubblicato la prima foto ufficiale del personaggio di Joseph Gordon-Levitt (la trovate più in basso) riporta anche alcune dichiarazioni della star che definisce quella di Beverly Hills Cop 4, come “un’incredibile opportunità”.

Il mio personaggio è un po’ rigido – è un vero poliziotto di Beverly Hills, mentre Axel Foley è un poliziotto di Detroit che si trova a Beverly Hills – ma non è un semplice uomo serio e tutto d’un pezzo. Anche io mi faccio valere. Non sarei all’altezza di questa incredibile opportunità se non mi divertissi un po’ anche io. Abbiamo fatto alcune cose davvero divertenti.

Poi aggiunge:

La prima volta che [io ed Eddie Murphy] abbiamo iniziato a improvvisare insieme è stato in macchina. Quando giri scene in macchina, non puoi uscire per lunghi periodi di tempo. In quel primo giorno, aspettando che l’attrezzatura si riposizionasse, abbiamo iniziato a parlare della canzone “Let The Good Times Roll”. La versione originale, la cover di Harry Nilsson, e poi altre canzoni con quella frase, di Sam Cooke e Jimi Hendrix… Eddie è un po’ un secchione riguardo a queste cose, così come lo sono io.

Ecco, a seguire, la foto:

Beverly Hills Cop 4, la sinossi

Il detective Axel Foley (Eddie Murphy) torna a pattugliare le strade di Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia è minacciata, lei (Taylour Paige) e Foley fanno squadra con un nuovo partner (Joseph Gordon-Levitt) e i vecchi amici Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton) per svelare un complotto.

Cosa ne pensate e quanto attendete Beverly Hills Cop 4? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

