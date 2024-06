The Bikeriders

Dopo un lungo rinvio, The Bikeriders, nuovo film di Jeff Nichols (GUARDA IL TRAILER) uscirà nelle sale italiane il prossimo 19 giugno. La pellicola racconta la storia di un club di motociclisti del Midwest, i Vandals, e nel suo cast vede, tra gli altri, Austin Butler, Tom Hardy e Norman Reedus (The Walking Dead). In un’intervista con CB, quest’ultimo, appassionato di motociclismo, ha raccontato il curioso primo incontro col regista:

Ero a Cannes e stavo girando Daryl Dixon [spin-off di The Walking Dead] a Parigi. Ero seduto accanto a Jeff a una cena e stavamo parlando, ci stavamo divertendo, stavamo davvero bene. E lui mi fa: “Sto dirigendo un film che si chiama The Bikeriders“. E io: “Il libro fotografico di Danny Lyon?”. E lui: “Lo conosci?”. E io: “Ho un mucchio di stampe a casa. Ho una copia firmata da Danny. Certo che lo conosco“.

E allora gli chiedo: “Chi sei?“. E lui: “Sono Jeff Nichols“. E io: “Aspetta, hai diretto Mud?“. E lui: “Sì“. E io: “Perché non mi hai detto di essere Jeff Nichols, quello che ha diretto Mud?”. E poi mi manda la sceneggiatura e mi dice chi c’è nel cast. “Ci sono un sacco di bei ragazzi nel tuo film”, ho detto, per poi chiedergli: “Posso provare qualcosa di diverso? Posso andare nella direzione opposta [rispetto a quanto ho fatto in precedenza]?“. E lui: “Sì, fai quello che vuoi”. Quindi è andata più o meno così.

L’attore rivela poi che inizialmente pensava avrebbe dovuto baciare Michael Shannon sul set:

Non avevo molte informazioni sul mio personaggio, solo alcune fotografie in cui pomicia con il personaggio di Michael Shannon. Così, quando sono arrivato sul set, ho chiesto: “Stiamo per pomiciare? Lo faremo?” E la troupe: “Cosa stai dicendo?”.

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Norman Reedus su The Bikeriders? Lasciate un commento!

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: CB

Classifiche consigliate