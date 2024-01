Un quarto capitolo delle avventure di Bill & Ted verrà mai realizzato?

In una recente intervista al Sarah O’Connell Show Alex Winter (Bill) ha rivelato in effetti che il progetto, seppur lontano dall’ottenere un via libera, è i fase di lavorazione:

Stiamo lavorando a un’idea per un quarto film che piace a tutti noi e che i ragazzi scriveranno, quindi vedremo. Ci vuole tempo per mettere in piedi questo genere di cose, e non le vogliamo fare se non sono fantastiche.

C’è un’idea davvero buona che gli sceneggiatori hanno avuto per un quarto film che è piuttosto ovvia. Non voglio svelarla – non posso perché verrei condannato a morte – ma è un’idea davvero grandiosa, un po’ ovvia. Verrà messa su carta e vedremo se riusciremo a realizzarla. Potrebbe volerci un po’ di tempo.