Abbiamo già vistoprotagonista assoluto, con il suo Black Adam, delle due copertine di Total Film. Il magazine britannico ha dedicato al cinecomic DC con The Rock una cover da collezione destinata agli abbonati della rivista, la potete ammirare qua , e quella standard, che trovate in questo articolo

In seguito, la versione online del magazine ha pubblicato un estratto della cover story in cui il roccioso Dwayne “The Rock” Johnson, parlando del personaggio, del progetto e dell’evoluzione di Black Adam nel novero dei cinecomic basato sul mondo DC, ha promesso che, un giorno o l’altro, i fan potranno assistere allo scontro con Superman. La star ha detto di non sapere quale sarà il collega che vestirà i panni di Kal-el né quando si verificherà il tutto, ma si è detto certo che la battaglia ci sarà. In aggiunta alle dichiarazioni di The Rock abbiamo anche segnalato le nuove foto ufficiali dal backstage del lungometraggio proposte da Total Film (ECCO TUTTI I DETTAGLI & LE FOTO).

In un nuovo estratto online della cover story, Total Film su Games Radar propone ora le dichiarazioni del regista Jaume Collet-Serra:

Black Adam è un distruttore nel mondo della DC Comics e lo sarà anche nella maniera relativa al come siamo soliti fare. Adoro affrontare delle sfide e desideravo anche creare una nuova tecnologia che abbiamo sviluppato per la maniera in cui Adam si muove, la maniera in cui vola, il suo costume… Che si è poi riversata su tutti gli altri personaggi e il film stesso. Ma l’unico obbiettivo è sempre stato quello di creare un film nuovo e unico nella narrazione in ogni suo aspetto.

Poi, parlando dei membri della Justice Society, aggiunge:

Unirsi per cercare di sconfiggere qualcuno di letteralmente imbattibile come Black Adam è già un elemento che va a creare un sacco di situazioni interessanti senza finire per avere la pressione di dover sopportare il peso di tutto il progetto.

Black Adam uscirà il 29 luglio 2022.

