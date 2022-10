Black Adam: il produttore sulla decisione di far fluttuare The Rock in diverse scene

Piuttosto che limitarsi a camminare come un comune mortale, Black Adam nei fumetti fluttua costantemente, un aspetto che è anche presente nel film ora al cinema.

In una intervista con Collider, il produttore Hiram Garcia ha spiegato perché hanno deciso di mantenere quel dettaglio:

Nei fumetti fluttua un sacco perché può, perché mai dovrebbe camminare per terra? Specialmente nei fumetti, visto che sottolineano la sua superiorità e la sua affinità a una divinità.

Noi volevamo trasporlo anche per il grande schermo, e per farlo ci siamo affidati al nostro re degli effetti speciali, J.D. Schwalm. Volevamo che Black Adam fluttuasse un bel po’, cercando di essere più selettivi per le sequenze di camminata. J.D. ha inventato questa fantastica tecnologia per spostare DJ da terra avanti e indietro. Alla fine siamo riusciti a farlo visto che è un aspetto chiave di Black Adam. Sapevamo che sarebbe stato divertente rappresentarlo davanti alla cinepresa e alla fine il risultato è stato molto bello.