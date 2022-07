Black Adam: il regista spiega perché il film sarà diverso dagli altri

In occasione del San Diego Comic-Con, Collider ha intervistato Jaume Collet-Serra a proposito di Black Adam, cinecomic DC in arrivo in autunno.

Il regista ha spiegato nello specifico perché il film sarà diverso dagli altri:

In questo film Adam è senza dubbio fonte di conflitto, e credo sia un aspetto interessante, perché normalmente Dwayne interpreterebbe un personaggio che rappresenta la soluzione al problema, no? Ad esempio se c’è un terremoto, ecco che arriva Dwayne a salvare la gente, che è bellissimo. Un fim normale sarebbe così, anche Jungle Cruise. In questo film invece è lui il problema, ed è un aspetto che ha reso questo film sin da subito fresco e diverso dal resto, con un’energia tutta nuova. Potevamo fare cose viste in altri film, ma sotto una luce completamente diversa, perché solitamente non le fa il protagonista.

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam con The Rock sarà nei cinema italiani il 20 ottobre.

