Black Adam: il futuro è incerto, il sequel “improbabile” secondo alcune fonti

Nell’articolo dell’Hollywood Reporter incentrato sullo scossone ai DC Studios, si parla anche di Black Adam e delle possibilità di un sequel.

Stando a quanto riportato dal giornale, un seguito non sarebbe proprio cosa certa alla luce dei risultati al botteghino non così soddisfacenti e a dispetto delle dichiarazioni di The Rock che Black Adam chiuderà in positivo:

Altrettanto improbabile è un sequel di Black Adam. Nonostante l’attesa attorno al lancio di un nuovo angolo dell’universo DC, molto cavalcato da Dwayne Johnson, il film ha incassato solamente $385 milioni in tutto il mondo e fonti interne allo studio sostengono che il film, costato più di 190 milioni di dollari (due fonti riportano che il costo effettivo è stato di $230 milioni, spese di promozione escluse) sarà fortunato ad andare in pari, anche considerati i ricavi accessori. Se anche il film avrà dei profitti minimi, i costi crescenti di un eventuale seguito assottigliano ogni possibilità.

Deadline, invece, che aveva ribattuto alle notizie sul film in perdita, sostiene che la Warner Bros. sarebbe propensa a proseguire la collaborazione con l’attore:

C’è stato silenzio stampa dalla Warner Bros. e da parte della produzione su un eventuale sequel con Johnson. Tuttavia, la Warner e Johnson sono felici che il film sia destinato a generare profitti superiori ai 50 milioni a dispetto delle notizie fasulle della stampa. La Warner sarebbe felice di tenere in squadra un elemento come Johnson con un seguito di mezzo miliardo di persona sui social.

Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi.