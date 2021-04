LEGGI ANCHE – Black Widow, ecco il rating americano del film

In attesa di vedere, la Funko ha presentato una nuova figure POP! della serie “Year of the Shield” di um personaggio che vedremo anche nel cinecomic Marvel Studios.

La figure in questione ci mostra la versione classica di Alexi Shostakov/Red Guardian, personaggio che nel film Marvel è interpretato da David Harbour.

Potete vedere l’immagine della figure qua sotto:

Black Widow, lo ricordiamo, uscirà nei cinema americani il prossimo 9 e, in contemporanea, sarà disponibile anche su Disney+ con accesso VIP, così come avvenuto con Mulan e Raya e l’ultimo drago. Per quel che riguarda l’Italia, non è ancora chiaro se si percorrerà la medesima strada o meno, ma, detto questo, il rinvio di due mesi dell’uscita – inizialmente doveva uscire a maggio – ha proiettato verso l’alto le stime d’incasso americane del cinecomic portandole da 45 a 170 milioni di dollari. Cifra, quella citata, che includerebbe anche un fine settimana d’esordio da 63 milioni.

Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, il nuovo attesissimo film targato Marvel Studios Black Widow arriverà il 9 luglio in contemporanea nelle sale cinematografiche italiane e su Disney+ con Accesso VIP.

Nel film, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

FONTE: ComicBook.com