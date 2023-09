Durante una recente intervista per il podcast di Josh Horowitz, David Goyer ha parlato del film di Blade che stava sviluppando con David Fincher prima che il film passasse a Stephen Norrington.

Lo sceneggiatore ha raccontato che il regista era salito a bordo del progetto prima di Seven:

Mi sa che aveva realizzato Alien 3 e stava ancora sviluppando Seven. Ho sviluppato una stesura della sceneggiatura con lui, ma la cosa interessante è che quando arrivò negli uffici del produttore, Peter Frankfurt, ci sedemmo attorno a un tavolo gigantesco e Fincher ci piazzò sopra 40-50 libri di fotografie e opere piene di post-it, poi disse: “Ecco il film” e ci portò in un tour di due ore parlandoci dell’estetica, dell’atmosfera delle scene, dei personaggi e così via. Fu un quadro visivo così preciso. Non c’è verso che tutto quel lavoro, visto che non avevo mai assistito a qualcosa di simile, non mi abbia influenzato nelle revisioni successive.