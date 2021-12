Sono orgoglioso di un sacco di scelte che sono state fatte. Certamente, se dovessi scegliere fra tutte le acquisizioni, direi quella della Pixar perché è stata la prima. Ci mise su un percorso che ci avrebbe portato a ottenere quello che volevo ottenere, ovvero una certa portata in quanto a capacità di narrazione. Sì, probabilmente è stata la migliore.

L’ex CEO della Disney,, è stato recentemente intervistato dalla CNBC , occasione durante la quale ha avuto modo di parlare di quella che, secondo lui, è stata la migliore acquisizione fatta dalla major durante gli anni della sua reggenza: quella della Pixar , avvenuta nel 2006 poco dopo il suo ingresso in carica in qualità di CEO del colosso.

L’acquisizione dello studio fondato da Alvy Ray Smith ed Ed Catmull, al tempo di proprietà di Steve Jobs che l’aveva acquistato nel 1986 per 10 milioni di dollari, avvenne in un momento in cui la Casa di Topolino non brillava particolarmente sul fronte delle produzioni animate e le glorie passate dei primi anni novanta e del cosiddetto rinascimento della Disney, cominciato in realtà nel 1989 con La Sirenetta, parevano molto lontani. Le maggiori soddisfazioni arrivavano proprio dalla Pixar che però, all’epoca, aveva solo un accordo distributivo con la major.

Bob Iger prosegue aggiungendo:

Quello che desideravo più di ogni altra cosa era mandare un segnale a tutti in Disney relativo al fatto che era cominciato un giorno nuovo, che c’era una maggiore apertura mentale in quanto a espansioni e partnership. È stato questo approccio creativo a rappresentare l’asset principale per la compagnia. E, al tempo, la Pixar era la rappresentazione massima della qualità e dell’originalità della narrazione. Se guardi al successo di Frozen, Oceania, Zootropolis, Ralph Spaccatutto o Rapunzel, agli Oscar vinti e ai trionfi al botteghino, tutte le IP che sono state create e generate, tutto quello che è stato fatto alla Disney Animation è così collegato all’acquisizione della Pixar.

In aggiunta alla Pixar, nel corso degli anni in cui Bob Iger è stato CEO sono state acquisite anche la Marvel, la Lucasfilm e, infine, la 20Th Century Fox.

Cosa ne pensate delle considerazioni fatte da Bob Iger? Se siete iscritti a BadTaste+ potete commentare nello spazio in calce all’articolo.