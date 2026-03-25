Loki, la serie Disney+ che ha osato, stravolgendo 10 anni di storie Marvel: ecco perché ha funzionato

Pubblicazione: 25 marzo alle 12:18

Quando pensi a una serie Marvel di successo, probabilmente immagini una storia che rispetta i canoni consolidati dell'universo cinematografico, che costruisce sui personaggi già amati dal pubblico e che segue le regole narrative del genere supereroistico. Loki ha fatto esattamente l'opposto. E proprio per questo è diventata non solo la migliore serie del Marvel Cinematic Universe, ma anche uno dei migliori prodotti di fantascienza disponibili su Disney+.



La serie con Tom Hiddleston nei panni del dio dell'inganno nordico avrebbe dovuto essere un disastro annunciato. Invece, come il personaggio che la ispira, ha sorpreso tutti trasformandosi in un capolavoro inaspettato. Ma cosa rende Loki così speciale? La risposta sta proprio nella sua capacità di infrangere sistematicamente ogni regola narrativa del suo genere.



Partiamo dal punto più critico: la gestione del protagonista. Loki era un personaggio consolidato del MCU, apparso in sei film nel corso di un decennio intero. Aveva completato un arco narrativo complesso, culminato con la sua redenzione in Thor: Ragnarok e il suo sacrificio in Avengers: Infinity War. Il pubblico lo conosceva profondamente, aveva sviluppato un legame emotivo con lui attraverso anni di visioni cinematografiche.

Loki - Disney+

Cosa ha fatto la serie? Ha semplicemente preso una versione alternativa del personaggio, estratta da una singola scena di Avengers: Endgame, quella in cui Loki ruba il Tesseract durante la parte dedicata ai viaggi nel tempo. Una scelta che sulla carta sembra folle: cancellare cinque film di caratterizzazione, azzerare un decennio di sviluppo narrativo, ripartire da zero con un Loki che non ha vissuto gli eventi che lo hanno trasformato.



Questa decisione ha fatto molto di più che semplicemente riavvolgere il nastro. Ha completamente rimosso Loki dal contesto più ampio del MCU. Il suo rapporto con Thor, con Asgard, con gli Avengers, tutto ciò che definiva il personaggio nella saga principale è diventato improvvisamente irrilevante. La serie lo ha isolato in quella che è essenzialmente una dimensione tascabile, la Time Variance Authority, dove Loki non è più il dio dell'inganno ma semplicemente un criminale incaricato di fermare un altro criminale.



Nessun'altra serie avrebbe mai osato decostruire il proprio protagonista in questo modo. Loki lo ha fatto letteralmente, scomponendo il dio dell'inganno nei suoi elementi più basilari, privandolo di tutto ciò che lo rendeva grande e costringendolo a ricostruirsi da zero. Questa scelta narrativa avrebbe dovuto alienare i fan di lunga data del MCU, quelli che avevano seguito il personaggio per anni. Avrebbe dovuto fallire nell'attrarre nuovi spettatori, dato il suo collegamento diretto a una scena specifica di Endgame che richiedeva conoscenze pregresse.

Loki - Disney+

Loki ha avuto successo proprio perché ha infranto tutte le regole, creando una storia impossibile da prevedere e deliziando gli spettatori con sorprese ad ogni svolta. Ma la trasgressione delle regole narrative non si ferma alla gestione del protagonista. Loki opera su un livello meta che poche serie televisive osano raggiungere, mantenendo simultaneamente una profondità emotiva e un'intimità raramente viste nel genere supereroistico. Questa combinazione, sulla carta, non dovrebbe funzionare. Come può una serie essere allo stesso tempo auto-referenziale e profondamente personale?



La premessa stessa dello show è meta al suo livello più puro. L'intera serie parla delle varianti indesiderate dell'universo Marvel principale. Ogni versione di Loki e ogni mondo che visitano è letteralmente qualcosa di troppo strano per essere stato incluso nel MCU canonico. La serie è un commento sulla stranezza del genere supereroistico stesso, una riflessione sul fatto che per ogni storia raccontata esistono infinite variazioni scartate.



Anche l'approccio ai viaggi nel tempo è profondamente meta. Il concetto stesso di "linea temporale sacra" basata sui film principali del MCU è incredibilmente auto-referenziale. L'idea di potare le varianti divergenti, di un'agenzia di polizia dedicata specificamente alle anomalie temporali, tutto in Loki è una risposta diretta alla concezione popolare dei viaggi nel tempo nel cinema di genere.

Loki - Disney+

Eppure, nonostante questa stratificazione meta, Loki rimane una storia profondamente intima. Per tutti i viaggi nel tempo e i commenti sul MCU, lo show è principalmente la storia di un uomo danneggiato che impara che non deve essere il cattivo della situazione, che non deve punirsi eternamente per il suo passato. È una narrazione di redenzione personale, di accettazione di sé, di scoperta della possibilità di cambiamento.



Combinare questi due approcci opposti, essere simultaneamente sinceri e umani mentre si è auto-referenziali e meta, è una sfida narrativa che farebbe tremare qualsiasi showrunner. Loki non solo ci riesce, ma lo fa con una naturalezza che lascia senza fiato. La serie passa da un tono all'altro con tale fluidità che lo spettatore viene costantemente tenuto in tensione, mai sicuro di cosa aspettarsi dalla scena successiva.



È proprio questa imprevedibilità, questa capacità di essere ciò che non dovrebbe essere, che rende Loki il capolavoro che è. La serie dimostra che a volte le regole esistono per essere infrante, che i rischi narrativi più grandi possono portare alle ricompense più significative. Dimostra che puoi prendere un personaggio amato, cancellare la sua storia, isolarlo dal suo universo e creare qualcosa di ancora più potente della somma delle sue parti.

Loki - Disney+

Se Loki avesse seguito le regole, se avesse giocato sul sicuro, sarebbe stata probabilmente una buona serie. Invece, ha scelto la strada più difficile, quella dell'innovazione e della trasgressione. E in questo processo ha creato non solo la migliore serie Marvel mai realizzata, ma anche un nuovo modello di come le storie di supereroi possono essere raccontate quando si ha il coraggio di rompere gli schemi.