Secondo quanto riportato da Variety lo sceneggiatore e regista premio Oscar Bobby Moresco (Crash: Contatto fisico) dirigerà Ferrari vs. Mercedes, progetto prodotto da Andrea Iervolino.

Il lungometraggio viene descritto come un viaggio indietro nel tempo, in un’epoca in cui la Mercedes dominava incontrastata il mondo delle corse automobilistiche. In questo contesto di auto potenti e piloti aggressivi, emerge Enzo Ferrari, un giovane pilota alle prime armi con una passione ossessiva per i motori e la velocità, il cui unico desiderio è battere i formidabili rivali della Mercedes.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate