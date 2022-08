Boyd Holbrook vorrebbe interpretare Joker

In una recente intervista con Men’s Health, Boyd Holbrook è tornato a parlare della possibilità di interpretare un personaggio in un altro cinecomic dopo Logan – The Wolverine.

L’attore, tra i protagonisti della serie Netflix The Sandman, ha ammesso che non gli dispiacerebbe interpretare Joker:

Voglio davvero interpretare personaggi che mi sono estranei. Egoisticamente perché posso avere un punto di vista diverso su una cultura diversa o sulla prospettiva di qualcun altro che non è uguale alla mia. The Sandman si posiziona molto alto in questo. Non sono il tipo di persona che mette delle barriere del tipo: “Quello non lo faccio, quello non lo faccio“, perché dipende. Ora che ne parliamo, Joker è un personaggio che viene rivisitato continuamente in modi interessanti. A volte interpretare i protagonisti è bello, ma solitamente i personaggi secondari sono quelli più fantastici da interpretare. Ti danno più pane per i denti

