Durante un periodo di stop alle riprese di Mimì – Il principe delle tenebre, dettato da difficoltà economiche, Brando De Sica ha diretto il padre Christian sul set di Amici come prima.

Il regista racconta a Casa Alò come abbia vissuto quell’esperienza come un’occasione di rilancio:

Quella regia l’ho fatta perché quando dovevo girare Mimì, ormai dieci anni fa, purtroppo il film si bloccò. Seguì un periodo di depressione cosmica, mi lasciai con la mia ragazza e mia mamma stava poco bene. Mio padre aveva da contratto da fare Amici come prima, di cui aveva scritto la sceneggiatura. Papà, tranquillizzandomi in questo momento di blocco, mi chiese di girare per lui il film. Avrei potuto approfittare del suo nome, perché avevo capito sulla mia pelle quanto fosse difficile farsi produrre una propria opera, ma non l’ho fatto, scegliendo di non firmarlo. Il film fece 9 milioni di incassi al cinema. Se lo avessi firmato, qualsiasi produttore successivamente mi avrebbe dato con facilità i fondi, ma è stata una scelta etica. Portai con me la mia squadra con cui lavoro alla realizzazione dei corti e mi presi tutte le responsabilità. Era una sfida realizzare come primo film un blockbuster.