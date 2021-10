è entrato ufficialmente in, il nuovo film DC prodotto per la piattaforma streaming HBO Max (non uscirà al cinema negli Stati Uniti). L’attore interpreterà il villain, apparso per la prima volta nel 1952 grazie a France Herron e Dick Sprang. Supercriminale, nei fumetti è un avversario di Batman: è un piromane, utilizza fuoco, armi ed esplosivi e indossa una corazza. Sul piccolo schermo, oltre che nelle serie animate, è comparso anche in live action in serie come

Brendan Fraser affiancherà la protagonista Leslie Grace, che interpreterà Barbara Gordon, ovvero Leslie Grace. Assieme a loro nel cast sarà presente anche Jacob Scipio.

Recentemente abbiamo appreso che il personaggio di Barbara Gordon, nel film, avrà i classici capelli rossi e indosserà l’iconico cappuccio. Alla regia vi saranno Adil El Arbi e Bilall Fallah, che lavoreranno su una sceneggiatura di Christina Hodson. Kristin Burr sarà produttrice.

Brendan Fraser comparirà prossimanente in film come The Whale di Darren Aronofsky, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e No Sudden Move di Steven Spielberg.

